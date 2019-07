The Walking Dead: svelati sinossi e regista della nuova serie spin-off

La serie spin-off ambientata nell'universo di The Walking Dead prende forma grazie all'annuncio ufficiale di sinossi e regista fatto da AMC in occasione del panel dedicato a quella che è quasi da 10 anni la serie di punta del network.

Durante il San Diego Comic-Con 2019 è stato il co-creatore di The Walking Dead a svelare che la nuova serie spin-off vedrà nel cast anche Aliyah Royale (interprete di un personaggio di nome Iris) e Annet Mahendru (interprete di un personaggio di nome Huck), che si affiancheranno ai già annunciati Alexa Mansour (interprete di Hope), Nicolas Cantu (interprete di Elton) e Hal Cumpston (interprete di Silas).

La sorpresa più grande, però, è stata il nome del regista che dirigerà tutti e 10 gli episodi che comporranno la prima stagione: si tratta di Jordan Vogt-Roberts, conosciuto come il regista di Kong: Skull Island. Notizia questa che contrasta con quanto dichiarato all'annuncio dello spin-off mesi fa, quando era ancora Matt Negrete, rimasto in veste di showrunner, a sedere in cabina di regia.

AMC ha diffuso in occasione della manifestazione californiana (trovate qui il programma del San Diego Comic-Con 2019)anche la sinossi ufficiale della serie ancora senza un nome: alcuni diventeranno eroi. Alcuni diventeranno villain. Alla fine tutti saranno cambiati per sempre. Il bene e il male saranno parte integrante della loro identità. Da quanto già trapelato, sappiamo che la trama ruoterà intorno a delle protagoniste femminili e si svolgerà durante la prima generazione per arrivare poi a toccare quell'età dell'Apocalisse che abbiamo imparato a conoscere grazie alla serie madre. Come ha dichiarato Scott M. Gimple da San Diego: "L'universo di The Walking Dead custodisce un grande segreto. In tutti questi anni non abbiamo visto che una parte piccolissima di quel mondo, ma c'è ancora un sacco da esplorare. Questo grande segreto è che ci sono sempre state altre civiltà sopravvissute all'apocalisse. Lo abbiamo visto nella stagione 7 di The Walking Dead, l'abbiamo visto di nuovo in Fear The Walking Dead, e stiamo per mostrare molto di più in un mucchio di nuovi progetti".

Le riprese della nuova serie spin-off di The Walking Dead cominceranno a breve in Virginia. L'arrivo sul piccolo schermo è previsto nel 2020.