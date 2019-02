The Walking Dead: la serie è stata rinnovata per una decima stagione!

The Walking Dead continuerà anche senza Rick Grimes: la serie ha ottenuto da parte di AMC il rinnovo per una decima stagione che proseguirà quindi il racconto di quanto accade dopo l'apocalisse zombie, seguendo le vite dei sopravvissuti.

Ad annunciare la notizia è stata la showrunner Angela Kang con un post condiviso sui social media in cui i Sussurratori "condividono" la notizia del ritorno dello show nel mese di ottobre.

La narrazione della nona stagione riprenderà il 10 febbraio da dove si era interrotta: la morte di Jesus ha fatto scoprire l'esistenza di alcuni individui che utilizzano la pelle dei walker per spostarsi passando inosservati. La minaccia si rivelerà più sorprendente e pericolosa di quanto si possa pensare. Gli episodi, inoltre, sveleranno dei dettagli inediti di quanto accaduto negli anni trascorsi dalla scomparsa di Rick.

Lo show è tratto dai fumetti di Robert Kirkman e ha dato vita a una trilogia di film tv che avrà come protagonista Andrew Lincoln, l'interprete di Rick, mostrato per l'ultima volta sul piccolo schermo mentre veniva trasportato in elicottero, ferito e all'oscuro della destinazione del velivolo.