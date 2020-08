The Walking Dead: i dettagli della scena di sesso tagliata con protagonista Eugene

Eugene era il protagonista di una scena di sesso mai apparsa in The Walking Dead e Lindsley Register ne ha svelato i dettagli.

Una sequenza tagliata The Walking Dead aveva come protagonista Eugene, inaspettatamente al centro di una scena di sesso. A svelare i dettagli è stata l'attrice Lindsley Register, interprete di Laura, che durante il podcast Talking Dead to Me ha parlato di quel passaggio della storia non mostrato ai fan.

Nella serie tratta dai fumetti di Robert Kirkman, il personaggio di Josh McDermitt ha trascorso del tempo tra le fila dei Salvatori e proprio in quel periodo Eugene si sarebbe avvicinato a Laura. Lindsley Register ha dichiarato: "Ho ricevuto questa email davvero criptica e vaga con cui il mio agente mi chiedeva: 'Quali sono i tuoi limiti per quanto riguarda i contenuti sessuali?'. E ho risposto 'Per cosa?'. Lei mi ha scritto 'The Walking Dead'. E io ho pensato: 'Cosa stiamo facendo? Cosa sta facendo Laura?".

L'attrice ha poi aggiunto che i produttori hanno voluto essere chiari fin dall'inizio: "Hanno detto 'Non c'è assolutamente nulla tra i vostri due personaggi'. Lo stavano ripetendo 'Non ti importa nulla di tutto questo, è solo sesso'. Quindi siamo andati sul set e abbiamo girato quella scena, è stato davvero divertente. Se mi ricordo bene, lo bacio e lui dice 'Sai di frutta e salsa di mele'. Mi sto vestendo e lui ha il lenzuolo attorno al corpo, è così carino".

Lindsley ha però sottolineato che la scena tra Laura ed Eugene sarebbe stata una distrazione rispetto a quanto stava accadendo ai protagonisti: "Quindi dal punto di vista della prospettiva della storia, semplicemente non ha funzionato".

La sceneggiatura della puntata era stata da Corey Reed che aveva rivelato un altro passaggio dei dialoghi. Eugene avrebbe infatti dichiarato: "Se per te è tutto uguale, preferirei tenermi i calzini". La sequenza si sarebbe conclusa mostrando l'animale di peluche di Eugene, Gremblygunk, che osservava quanto stava accadendo come era accaduto in precedenza al personaggio di McDermitt che aveva assistito a un momento tra Abraham e Rosita.