The Walking Dead: Sarah Wayne Callies spiega perché ha mai guardato la serie

Sarah Wayne Callies, star delle prime stagioni, ha svelato perché non guarda The Walking Dead e ha quasi abbandonato la recitazione.

The Walking Dead non ha tra i propri spettatori una delle star della serie: Sarah Wayne Callies ha infatti ammesso che non guarda lo show, spiegando inoltre i motivi della propria scelta.

L'attrice è attualmente tra i protagonisti della serie Council of Dads, in onda negli Stati Uniti su NBC.

Sarah Wayne Callies, intervistata da Assignment X, ha raccontato: "Non ho mai guardato The Walking Dead. Mi spaventava. Ma dieci anni fa il mondo era diverso e quel tipo di esplorazione della depravazione, disperazione e paura era sovversiva ed era interessante, ed era qualcosa di nuovo".

L'ex interprete della moglie di Rick Grimes ha aggiunto: "E ora c'è un tale eccesso di show dedicati a questo mondo schifosamente distopico e danneggiato in cui viviamo, tra cui CNN, Fox News e MSNBC, che sono dei reality show su questa terrificante realtà che penso sia in realtà sovversivo dire 'Forse staremo bene. Forse riusciremo a superare tutto questo entrando in contatto uno con l'altro'".

Sarah in passato ha svelato che in più di un'occasione aveva pensato di abbandonare il mondo della recitazione perché si preoccupava del fatto che apparire in show come The Walking Dead possa mostrare troppa violenza: "Alcuni anni fa ho pensato che forse non volevo più recitare e in parte perché ho sentito che avevo contribuito a trasmettere molta violenza nel mondo. C'è stato un momento in cui il mondo sembrava un luogo relativamente sicuro, e quindi raccontare storie che erano più pericolose e un po' più cupe sembrava giusto".