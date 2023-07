The Walking Dead: Robert Kirkman voleva uccidere uno dei protagonisti all'inizio dello show

Nonostante The Walking Dead si sia concluso dopo undici stagioni su AMC, l'universo televisivo basato sull'omonima opera di Robert Kirkman continuerà a espandersi con nuovi spinoff e tanti altri progetti in cantiere. Intervistato in occasione del San Diego Comic-Con 2023 Kirkman ha rivelato un curioso aneddoto sugli albori dello show: avrebbe voluto uccidere sin dall'inizio un personaggio chiave della storia.

Stiamo parlando di Rick Grimes, protagonista assoluto e interpretato nella serie da Andrew Lincoln. "Con The Walking Dead all'inizio ero molto più giovane e sconsiderato. Andavo nella stanza degli sceneggiatori e gli urlavo di uccidere Rick Grimes. Dicevo che sarebbe stato divertente e la gente sarebbe impazzita. E loro mi davano del pezzo e mi dicevano che non potevano farlo".

Kirkman ha poi spiegato che il fatto che la serie TV non abbia seguito in maniera pedissequa i fumetti, bensì se ne sia più volte distaccata, non gli ha dato fastidio, anzi ha contribuito a creare una storia più eterogenea.

Il ritorno di Rick Grimes

Mentre Robert Kirkman è "riuscito" a uccidere il suo Rick Grimes nei fumetti, la controparte televisiva è ancora viva e vegeta e tornerà in una serie spinoff in arrivo nel 2024, dal nome The Ones Who Live, assieme al personaggio di Michonne (Danai Gurira).

Rick e Michonne vengono catapultati in un altro mondo costruito sulla guerra contro i morti e, alla fine, in una guerra contro i vivi. Possono ritrovarsi a vicenda e ricordare chi erano mentre sono in una situazione e in un posto senza paragoni? Sono nemici? Amanti? Vittima? Vincitori? Senza essere insieme sono vivi o scopriranno che sono i Morti viventi?