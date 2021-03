The Walking Dead: Robert Kirkman spiega le differenze tra la serie e il film su Rick Grimes

Robert Kirkman ha parlato delle differenze tra la serie The Walking Dead e il film dedicato a Rick Grimes, attualmente in fase di sviluppo.

The Walking Dead dovrebbe approdare sul grande schermo grazie agli annunciati film dedicati a Rick Grimes, progetto di cui Robert Kirkman ha condiviso qualche dettaglio in una recente intervista accennando alle differenze rispetto alla serie.

Attualmente il nuovo capitolo della storia dell'ex sceriffo è ancora in fase di sviluppo e non sono stati diffusi i dettagli relativi al possibile inizio delle riprese o agli interpreti che verranno coinvolti.

Rick Grimes, il personaggio interpretato da Andrew Lincoln, era uscito di scena nella nona stagione di The Walking Dead. Il personaggio è apparso per l'ultima volta mentre era ferito gravemente e veniva portato via in elicottero da Anne/Jadis che ha un legame con l'organizzazione CRM.

Robert Kirkman, intervistato da ComicBook.com, ha ora parlato delle differenze tra le serie e il film che verrà prodotto: "Penso che lo show sia una storia collettiva e questo progetto è invece dedicato a quella di Rick. Penso che poter focalizzarci di più su Rick come personaggio e fare qualcosa in più su di lui sia davvero fantastico. Penso sarà un tipo davvero diverso di storia ambientata nel mondo di The Walking Dead, ed è davvero eccitante".

Il creatore del fumetto ha aggiunto: "Quando si realizza qualcosa come questo ci si deve assicurare che abbia senso farlo in versione film. Non è semplicemente una specie di espansione di quello che ti aspetti dalla serie. Si tratta di qualcosa che sarà davvero differente e sarà il Rick Grimes che tutti conosciamo e amiamo. E sono davvero eccitato pensando a quando le persone potranno finalmente vederlo".

Il lungometraggio sembra destinato ad arrivare nelle sale dopo la fine della serie che si concluderà con l'undicesima stagione. Il mondo di The Walking Dead proseguirà poi con uno spinoff dedicato a Daryl e Carol e alla serie antologica Tales of the Walking Dead.