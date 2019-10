The Walking Dead: Rick Grimes, perché è stato ucciso nel fumetto secondo Kirkman

The Walking Dead 10 dovrà fare i conti con l'assenza di Rick Grimes, il cui destino sembra sarà però diverso dai fumetti in cui Robert Kirkman ha ucciso il personaggio portato sullo schermo da Andrew Lincoln, spiegandone ora il motivo.

Il creatore del fumetto, durante la première della decima stagione della serie, ha spiegato: "Rick Grimes ha sistemato il mondo fino al punto in cui era davvero sicuro". Robert Kirkman ha poi proseguito spiegando quanto accaduto tra le pagine di The Walking Dead: "Il fatto che potesse essere ucciso dal personaggio più debole del fumetto è una dimostrazione del buon lavoro che ha fatto. In nessun altro punto della storia avrebbe potuto essere ucciso in quel modo perché è accaduto proprio quando ha potuto rilassarsi".

Tra le pagine Rick viene ucciso da un personaggio chiamato Sebastian Milton che gli toglie la vita sparandogli. Il protagonista si trasforma purtroppo in uno zombie ed è suo figlio Carl ad avere il triste compito di porre fine alla sua esistenza in modo definitivo.

Nell'adattamento per gli schermi del racconto ambientato in un mondo post-apocalittico, invece, Grimes è stato trasportato a bordo di un elicottero in un luogo ancora sconosciuto e il personaggio sarà il protagonista di ben tre film spinoff di The Walking Dead su Rick Grimes di cui, almeno fino a questo momento, non sono stati svelati i dettagli riguardanti la trama.

I nuovi episodi di The Walking Dead 10 andranno in onda da stasera su AMC negli Stati Uniti. In Italia sarà possibile seguire la serie in diretta e in lingua originale su Fox alle 3.30 della notte fra domenica e lunedì 7 ottobre. La sera, invece, verrà trasmesso l'episodio doppiato in italiano alle 22.25.