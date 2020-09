The Walking Dead: previsti spin-off su Negan e Maggie?

Per quanto riguarda altri spin-off di The Walking Dead, si è parlato di un progetto su Negan e Maggie: ma a quanto pare AMC non è intenzionata a svilupparlo.

AMC sta lavorando altri show sull'universo di The Walking Dead ma pare che in nessuno dei progetti in cantiere riguardi uno spin-off su Negan e Maggie (Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan). Entrambi i personaggi compariranno nell'undicesima e ultima stagione della serie, a cui seguirà uno show su Daryl e Carol e una serie antologica, Tales of the Walking Dead. Altre idee su TWD potrebbero essere sviluppate in futuro ma in nessuna di esse sembra esserci spazio per uno show su Negan e Maggie.

A luglio Angela Kang ha svelato i piani per i sei episodi aggiuntivi della decima stagione, che dovrebbero andare in onda all'inizio del 2021. Uno degli episodi potrebbe riguardare proprio Maggie e svelare come il suo gruppo arrivi in Virginia in A Certain Doom.

Dal canto suo Jeffrey Dean Morgan da tempo insiste per un prequel o un film incentrato su Negan, che approfondisca le origini del personaggio attraverso il materiale del fumetto.

Tuttavia al Comic-Con virtuale di quest'anno, Morgan ha ammesso:"Non sarà una strada facile, credo, per nessuno dei due" riferendosi al futuro da protagonisti di Negan e Maggie in progetti legati all'Universo di The Walking Dead.

"Negan ha fatto tutto quest'altro viaggio mentre se lei se n'è andata" ha aggiuntoJeffrey Dean Morgan in riferimento agli otto anni d'isolamento del suo personaggio "ma è come se Maggie stesse arrivando e non veda niente di tutto questo". Secondo l'attore inoltre Negan potrebbe stringere un rapporto con Hershel Rhee, il figlio di Maggie.