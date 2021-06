The Walking Dead: Origins, annunciati gli episodi speciali della serie

AMC ha annunciato l'arrivo sugli schermi di The Walking Dead: Origins, gli episodi speciali ripercoreranno la storia di alcuni protagonisti.

The Walking Dead: Origins sarà una nuova serie di episodi speciali della serie che anticiperanno il debutto dell'undicesima, e ultima, stagione del pogetto tratto dal fumetto di Robert Kirkman.

I quattro episodi saranno disponibili in esclusiva su AMC+ a partire da giovedì 15 luglio.

Le puntate di The Walking Dead: Origins racconteranno la storia dell'apocalisse zombie dal punto di vista di un singolo personaggio e proporrà nuove interviste e narrazioni da parte degli attori che rappresentano questi personaggi iconici, oltre a clip tratte dai momenti chiave del percorso che hanno compiuto fino ad ora.

I protagonisti al centro degli speciali saranno Daryl Dixon (Norman Reedus), Carol Peletier (Melissa McBride), Maggie Rhee (Lauren Cohan), e Negan (Jeffrey Dean Morgan).

Ogni episodio, inoltre, proporrà degli sneak peek dell'undicesima stagione e di The Walking Dead e un Best Of degli episodi con al centro i personaggi. Il 15 luglio verrà proposta la storia di Daryl, seguita da quella di Maggie proposta dal 22 luglio, l'episodio su Negan che debutterà il 29 luglio, e infine quello di Carol che sarà disponibile il 5 agosto.