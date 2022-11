The Walking Dead: Norman Reedus stuzzica i fan sul finale: "Moriranno tutti!"

La conclusione definitiva di The Walking Dead è sempre più vicina, e dopo oltre 10 anni di messa in onda, le ipotesi da parte dei fan sono le più disparate, con Norman Reedus che si diverte a scherzare sul fatto che i protagonisti "moriranno tutti".

"Rest in Peace", questo il titolo dell'episodio che chiuderà la serie di The Walking Dead, che sembra promettere un finale col botto, almeno in base a quanto rivelato fino ad ora. La storia di alcuni personaggi che abbiamo imparato a conoscere nel tempo, però, proseguirà oltre, attraverso degli specifici spin-off. Tra questi troviamo quello incentrato su Daryl Dixon (con le riprese attualmente iniziate a Parigi) e quello con Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan), accompagnati anche dalle nuove avventure di Rick Grimes (Andrew Lincoln) e Michonne (Danai Gurira).

Parlando del finale diThe Walking Dead in una recente intervista con EW, Norman Reedus ha rivelato che: "Ci sono alcuni momenti super tristi nel finale, e ce sono alcuni estremamente euforici. Ci saranno spettatori che urleranno 'Avanti su!', ci saranno molte urla d'incitamento di questo genere. Siamo andati alla grande negli ultimi otto episodi, portandoci dietro un sacco di adrenalina. C'è tanta emozione. C'è molta paura. Ci sono tutte quelle cose che sicuramente vorresti in un finale", per poi continuare, "Succede di tutto. Alcuni dei gruppi tirano fuori un coraggio che fino ad ora avevano nascosto, il che è fantastico. I set, poi, sono grandi e cinematograficamente tosti. E poi tutti muoiono. NO, SCHERZO!"

Anche in altre precedenti dichiarazioni da parte del cast sul finale di The Walking Dead si è parlato di "momenti commoventi" e basandoci sul titolo di questo episodio non ne dubitiamo affatto. Bisogna capire se fanno riferimento alla chiusura della serie oppure alla scomparsa di personaggi centrali fino a questo momento.