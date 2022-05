The Walking Dead: Norman Reedus difende la scelta di Melissa McBride di non partecipare allo spinoff

Norman Reedus, durante un'apparizione televisiva, ha difeso Melissa McBride per la sua scelta di rinunciare allo spinoff di The Walking Dead che avrebbe dovuto essere dedicato alle avventure di Daryl e Carol.

L'attore, durante il talk show condotto da Jimmy Fallon, ha infatti ribadito che girare la serie è stata un'esperienza estenuante.

Parlando del loro impegno sul set di The Walking Dead, Norman Reedus ha dichiarato: "Dodici anni è un impegno estenuante. Voleva prendersi una pausa e lo sta facendo. Se lo merita!".

L'interprete di Carol ha infatti scelto di non partecipare al progetto che era già stato annunciato dopo la scelta di girare il progetto in Europa, situazione che per lei era "logisticamente impossibile".

Il suo amico e collega, tuttavia, non prova alcun risentimento e ha sottolineato: "Penso che questi personaggi, in futuro, si incontreranno di nuovo".

L'attore non ha condiviso alcuna anticipazione riguardante il progetto spinoff, anche se si è lasciato sfuggire che anche altri personaggi potrebbero incrociare il destino di Daryl.

Norman ha quindi concluso sottolineando: "Melissa si concederà una pausa. Nel frattempo AMC ha detto 'Ehi, vuoi andare in una missione?'. E ho risposto 'Sì, andiamo in una missione!'".

Lo spinoff di The Walking Dead dedicato alla storia di Daryl dovrebbe arrivare sugli schermi di AMC nel 2023 e le riprese inizieranno in Europa in estate.