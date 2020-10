The Walking Dead: Norman Reedus vuole sapere se Andrew Lincoln tornerà nell'ultima stagione

Norman Reedus non si dà pace perché è troppo curioso di sapere se il collega Andrew Lincoln, interprete di Rick Grimes, farà ritorno nell'ultima stagione di The Walking Dead.

The Walking Dead: Andrew Lincoln, Robert 'IronE' Singleton, Steven Yeun e Norman Reedus nell'episodio Vatos

Lincoln, protagonista originale di The Walking Dead, ha lasciato lo show due anni fa annunciando poi che la storia di Rick Grimes sarebbe ripresa in alcuni film tv spinoff della serie AMC.

Norman Reedus, che interpreta Daryl Dixon, però non si arrende e auspica che l'amico possa tornare in qualche forma negli ultimi episodi dello show che si concluderà con l'undicesima stagione. Reedus ha confessato a Radio Times:

"Sapete, l'altro giorno ho telefonato a Andrew. Gli ho detto 'Stai per tornare nell'ultima stagione, vero?' Lui però non ha risposto. Non si vuole compromettere, ma è molto da Andrew Lincoln prendersi gioco di me. Perciò non so cosa accadrà, non ne ho idea, vorrei proprio saperlo".

L'interprete di Daryl conclude: "Ho una boccaccia che non mi fa stare zitto perciò è probabile che non mi diranno niente".

