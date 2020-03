The Walking Dead: Michonne potrebbe tornare nei film dedicati a Rick Grimes

Nonostante Michonne abbia abbandonato le scene di The Walking Dead nell'ultima stagione in onda, il personaggio il personaggio potrebbe tornare nei film in programma su Rick Grimes, come afferma il produttore esecutivo Scott M. Gimple.

The Walking Dead: Danai Gurira in una scena di What We Become

Secondo Scott M. Gimple, che ha parlato con The Hollywood Reporter, il personaggio interpretato da Danai Gurira non ha salutato per sempre i fan, in quanto la sua storia non è finita: "È giusto supporre un ritorno? È sicuramente giusto immaginarlo. Potrebbe anche esserci una sua storia lungo la strada. In parte ha a che fare con il modo in cui stiamo giocando con la storia. C'è questa storia completamente nuova che si è aperta con la sua partenza. Ho alcune ambizioni. Adoro lei e Rick insieme, ma adoro anche vederla come protagonista. Ci sono molti spunti da poter raccontare. Ma hai ragione: sono ambizioni. In questo momento, i piani hanno a che fare con il film"

Dalle parole del produttore esecutivo di The Walking Dead, sembra proprio che la storia di Michonne non si sia conclusa ma che, in progetto, ci siano dei piani molto precisi per lei. Il suo personaggio si è unito allo show per la prima volta nella terza stagione, diventando una parte cruciale del cast fino alla puntata in cui ha abbandonato la storia.

Considerando la relazione tra Michonne e Rick, avrebbe senso includerla nelle sue avventure cinematografiche, soprattutto ora che ha lasciato lo show. Non si sa ancora molto dei film dedicati a Rick Grimes, ma chissà quanti altri personaggi potrebbero tornare insieme a lui e Michonne. Staremo a vedere.