The Walking Dead: l'attore Josh "TKO" Turner arrestato per aggressione

Josh "TKO" Turner, attore apparso in serie tv come The Walking Dead, è stato arrestato a Newport, Tennesse, dopo che in Oregon era stato diramato un mandato di cattura con l'accusa di aggressione, crimine di cui non sono stati diffusi i dettagli.

L'uomo, che in carriera è stato molto attivo anche nel mondo del wrestling, è apparso ben diciassette volte nello show tratto dai fumetti di Robert Kirkman. Josh Turner ha infatti interpretato in The Walking Dead uno dei Salvatori, il gruppo di sopravvissuti guidato da Negan.

L'attore, recentemente, ha inoltre recitato in Watchmen, mentre all'inizio della sua carriera ha avuto un piccolo ruolo in Twilight.

Turner ha intrapreso una carriera nel mondo del wrestling, allenandosi all'Ohio Valley Wrestling, prima di decidere di muovere i primi passi nel mondo della recitazione.

L'attore, grazie al suo fisico imponente, ha potuto ottenere delle parti nei progetti che richiedevano la presenza di eserciti, gang e persone in grado di combattere.

Tra i progetti per il piccolo e grande schermo ci sono quindi Scary Movie 5, The Vampire Diaries, The Originals, Prisoners, Nashville e il recente horror Doctor Sleep, tratto dal romanzo scritto da Stephen King.

The Walking Dead tornerà sugli schermi americani a partire dal 23 febbraio.