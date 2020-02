The Walking Dead: Jon Bernthal vittima di uno scherzo di Norman Reedus e Andrew Lincoln

Chandler Riggs, interprete di Carl in The Walking Dead, ha ricordato lo scherzo ideato da Norman Reedus e Andrew Lincoln con vittima Jon Bernthal.

Andrew Lincoln e Norman Reedus, star di The Walking Dead, hanno ideato un epico scherzo ai danni di Jon Bernthal prima del suo addio alla serie, avvenuto nella seconda stagione. A rivelarlo è stato Chandler Riggs, l'interprete di Carl Grimes, ricordando la divertente atmosfera sul set.

Il giovane attore ha infatti dichiarato: "Jon Bernthal è assolutamente terrorizzato dai grilli per qualche motivo. Non so perché. Sì, Punisher si spaventa per i grilli".

Chandler Riggs ha quindi proseguito spiegando: "Penso sia stato Norman Reedus, o Andrew Lincoln, ne erano a conoscenza, e durante uno degli ultimi giorni sul set sono andati nella sua roulotte prima che arrivasse sul set e l'hanno riempita di grilli".

La reazione di Jon è stata semplice: "Ha aperto la porta e l'ha chiusa subito perché ha capito immediatamente cosa fosse. Ed è stato un momento davvero divertente".

Gli interpreti di Daryl e Rick sono famosi per aver organizzato una serie di scherzi sul set, anche se nessuno ha avuto come vittima Chandler: "Sono stato molto fortunato perché non mi hanno preso di mira".

Bernthal ha affrontato la situazione con grande ironia e lo scherzo subito non gli ha impedito di tornare sul set in occasione della terza e della nona stagione in veste di guest star. Jon, in varie interviste, ha inoltre ricordato più volte con affetto il periodo trascorso sul set: "Nessuno pensava che avrebbe avuto così tanto successo. Hanno ordinato sei episodi, non dimostrando grande fiducia. Era una serie sugli zombie e se quell'elemento non funziona lo show fa schifo. In quel periodo AMC trasmetteva Mad Men e Breakig Bad e non volevano rovinarsi l'immagine".