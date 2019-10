The Walking Dead: le prime foto del nuovo spinoff

Il nuovo spinoff di The Walking Dead è stato presentato con le prime foto ufficiali che ritraggono i protagonisti.

The Walking Dead avrà un nuovo spinoff e AMC ha condiviso le foto ufficiali in attesa della presentazione della serie che avverrà nella giornata di sabato al New York Comic-Con.

Il progetto inedito ambientato nel mondo ispirato alla storia dei fumetti creati d Robert Kirkman sarà protagonista di un panel con protagonisti i creatori Scott M. Gimple, ex showrunner di The Walking Dead, e Matt Negrete, e i membri del cast Aliyah Royale (Iris), Alexa Mansour (Hope), Annet Mahendru (Huck), Nicolas Cantu (Elton), Hal Cumpston (Silas) e Nico Tortorella (Felix).

Al centro della trama dello spinoff, ancora senza un titolo ufficiale, ci saranno dei ragazzi che sono cresciuti durante l'apocalisse zombie, senza quindi conoscere il mondo prima dell'invasione dei morti viventi.

Il debutto sugli schermi americani è previsto per la primavera 2020.

Ecco le foto: