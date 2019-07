The Walking Dead: il finale del fumetto conferma una teoria dei fan

The Walking Dead, il fumetto di Robert Kirkman, ha chiuso la storia della famiglia Grimes con un numero in cui è stata confermata una delle ipotesi dei fan più diffusa.

Ovviamente la serie prenderà una direzione diversa dal punto di vista narrativo, avendo modificato molti elementi della trama, ma chi vuole sapere l'epilogo della storia originale può proseguire con la lettura!

Nel numero 193 di The Walking Dead la storia compie un salto temporale dopo aver mostrato in precedenza la morte di Rick. Il finale conferma così le ipotesi dei fan mostrando Carl, ormai adulto, sopravvissuto all'apocalisse zombie e impegnato a tramandare la storia del padre alla generazione successiva.

Il capitolo conclusivo dell'opera di Kirkman è ambientato circa un decennio dopo il momento in cui l'ex sceriffo rimane a terra a causa di un colpo d'arma da fuoco sparato da Sebastian Milton, il figlio di Pamela Milton. Carl, ancora teenager, ha poi dovuto uccidere definitivamente il padre, che era "ritornato in vita" in versione zombie.

Uno zombie nell'episodio Days Gone Bye di The Walking Dead

Carl, ormai adulto, vive in una società che ha iniziato a ricostruire una vita quasi normale. I non morti non rappresentano più una minaccia, essendo una presenza ormai gestibile. Il protagonista ne vede infatti uno nella zona sicura per la prima volta dopo molti anni, decidendo di ucciderlo con la spada in passato di Michonne.

Carl ha inoltre una figlia, chiamata Andrea, che sta crescendo insieme a Sophia. In tutta l'area del Nord America è ritornata la giustizia, grazie a Maggie Greene, diventata a capo del Commonwealth, e al giudice Michonne Hawthorne. Il sogno di Rick, quello di un mondo in pace, sembra si sia così realizzato.

Nelle ultime pagine Carl ritorna a casa dalla moglie e inizia a raccontare una storia alla figlia, ovvero una versione adatta anche alla bambina di quanto accaduto a Rick Grimes, sottolineando come l'umanità sia stata in grado di unire le forze e sopravvivere, nonostante tutto sembrasse perduto. I fan avevano infatti indovinato che The Walking Dead era il racconto compiuto da Carl della vita della sua famiglia!

Sul piccolo schermo, ovviamente, la storia sarà molto diversa considerando che Carl è morto e Rick è ancora vivo, situazione che getta le basi per un epilogo totalmente inedito e differente!

