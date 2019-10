The Walking Dead: un episodio musical nella stagione 11!

The Walking Dead, si lavora ad un episodio musical che farà parte della stagione 11 della serie: la rivelazione al New York Comic-Con!

The Walking Dead avrà un episodio musical nella stagione 11. A dare l'insolito annuncio è stato Scott Gimple, lo Chief Content Officer della popolare e discussa serie tv che staserà avrà la premiere della decima stagione su AMC e, per quanto riguarda l'Italia, su Fox.

"Stiamo effettivamente cercando di lavorare su un episodio musicale". Così ha rivelato Gimple durante il New York Comic Con, senza però dare ulteriori dettagli, anche se pare che una delle motivazioni principali sia la grande popolarità di episodi di questo genere. Certo sarà quantomeno curioso vedere zombie e sopravvissuti darsi al bel canto e ai passi di danza ed è possibile che una scelta di questo genere sarà foriera di dubbi così come pareri divisivi, andando ad alimentare ulteriormente il dibattito su The Walking Dead.

The Walking Dead 10: il primo banner della nuova stagione

Polemiche e pubblico non sempre soddisfatto delle svolte narrative non sono mai stati dei grossi problemi per gli showrunner della serie tratta dai fumetti di Robert Kirkman, tanto che è stata annunciata la stagione 11 di The Walking Dead, e ci sarà anche un gradito ritorno: quello di Lauren Cohan nei panni di Maggie Greene. Sarà un personaggio regular già dalla decima stagione, di cui proprio ieri è stata anche diffusa una anteprima di 3 minuti di The Walking Dead 10 che svela alcune novità della storia.

E non è finita qui: sempre alla convention newyorkese è stato presentato un trailer di un nuovo spin-off sempre legato a The Walking Dead che sarà ambientato dieci anni dopo l'inizio della invasione dei non morti. Il titolo ancora non è stato svelato, ma la sua messa in onda è prevista per la primavera del 2020.