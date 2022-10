The Walking Dead: un nuovo easter egg di Invincible sigla ancor di più il legame creativo fra le serie

The Walking Dead e Invincible non sono legati solamente dal fatto che derivano dalla stessa mente creativa, nel corso del tempo la seconda serie è comparsa più volte nella prima, con alcuni easter egg che stanno letteralmente facendo impazzire il fandom. Si, Robert Kirkman ha creato sia il fumetto di The Walking Dead che quello di Invincible, e dalla sua mano sono derivate le due attuali serie tv in corso d'opera.

I fan più attenti dell'artista, però, non hanno tardato a notare alcune citazioni e easter egg sparsi negli ultimi episodi di The Walking Dead, come riporta anche ComicBook, con un'apparizione più che palese nel corso dell'ultimo episodio andato in onda, dal titolo: A New Deal.

Nell'episodio vediamo Rick Grimes Jr.(RJ) Intento a leggere il numero 56 di Invincible, datato 2008. Come detto anche sopra questi fumetti sono comparsi più volte nel corso della storia, prima ancora li vediamo, a più riprese, nella mani di Carl Grimes, ad esempio, forse adesso in quelle di RJ come eredità diretta del fratello.

The Walking Dead: una nuova immagine dalla serie

Il legame fra The Walking Dead e Invincible, però, si muove pure verso altre direzioni, anche perché gli stessi attori della prima, tra cui Lauren Cohan e Steven Yeun, hanno più volte prestato le loro voci alla nuova serie animata, siglando un interesse reciproco che pare debba ancora continuare.