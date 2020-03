The Walking Dead 10: Danai Gurira ringrazia i fan e i colleghi con una lettera

The Walking Dead 10 ha mostrato l'uscita di scena di Danai Gurira, interprete di Michonne, e ora l'attrice ha voluto condividere un ringraziamento rivolto ai fan e al team che lavora alla serie.

Il personaggio, come rivelato nella tredicesima puntata della decima stagione, potrebbe tornare in futuro per ricollegare la storia della sopravvissuta all'apocalisse zombie a quella di Rick Grimes.

Con un post condiviso su Twitter l'attrice ha dato spazio ai suoi ringraziamenti e ai ricordi in una lunga lettera. Danai Gurira ha esordito rivelando di provare molte emozioni contrastanti: "Lasciare Michonne è stata una delle cose più difficili che io abbia mai fatto. Sono così grata per la gentilezza, la bellezza e la generosità all'insegna dell'amore ricevuti negli ultimi giorni. Sono cambiata e sono cresciuta vivendo in questo ruolo e interpretarlo è stato uno dei più grandi privilegi della mia vita".

Nella lettera si ringraziano tutti i fan di The Walking Dead che, con il loro sostegno, hanno permesso di poter compiere questo percorso: "Ricevere così tanto amore da parte vosta significa tutto per me". Danai si è poi rivolta al cast e la troupe lodando tutte le persone coinvolte nella realizzazione della serie perché sono sempre state in grado di sostenerla, collaborare per proporre la storia nel miglior modo possibile e diffondere amore. La star ha ricordato: "Tutti, da Andrew Lincoln a ogni fan fedele, è parte della famiglia di The Walking Dead e sono così grata per quella famiglia. E so che non finisce mai. Continueremo a crescere e a essere insieme in vari modi lungo il percorso".

La star della serie, dopo la messa in onda dell'episodio intitolato Cosa siamo diventati di cui potete leggere la nostra recensione, ha quindi concluso: "Grazie per i video e i tributi, per tutti i messaggi di amore e di sostegno. Per aver condiviso ciò che Michonne ha significato per voi. Mi hanno arricchita così tanto durante questo periodo difficile che stiamo affrontando. Non posso esprimere abbastanza il mio amore e la mia gratitudine".