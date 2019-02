The Walking Dead: Danai Gurira dirà addio alla serie nella decima stagione!

The Walking Dead dovrà fare i conti con un altro importante addio: Danai Gurira, interprete di Michonne ha infatti confermato che apparirà solo in alcuni episodi della decima stagione.

La serie tratta dai fumetti di Robert Kirkman ha recentemente affrontato l'uscita di scena di Rick Grimes, il protagonista interpretato da Andrew Lincoln che comunque tornerà in alcuni film spinoff, e di Lauren Cohan che è apparsa solo nella prima metà della stagione dopo aver firmato un contratto con ABC che prevede un ruolo da star in Whiskey Cavalier.

Lennie James, che nella saga post-apocalittica ha la parte di Morgan, ha continuato la sua avventura televisiva tra zombie e sopravvissuti nello spinoff Fear the Walking Dead come accaduto anche ad Austin Amelio, ovvero Dwight.

Danai, recentemente nel cast di Black Panther e Avengers: Infinity War con il ruolo del generale Okoye, ha iniziato a lavorare nello show in occasione della terza stagione, diventando uno dei personaggi più amati dagli spettatori.

The Walking Dead ritornerà sugli schermi televisivi domenica 10 febbraio.