The Walking Dead: il costume di Beta è pieno di easter eggs!

Il costume del personaggio di Beta, leader dei Sussurratori di The Walking Dead, è pieno di Easter eggs. A rivelarlo è lo stesso interprete di Beta, l'attore Ryan Hurst, il quale ha spiegato che alcuni elementi del suo guardaroba sono stati ispirati da altri importanti personaggi della serie tv.

Beta è il braccio destro di Alpha (Samantha Morton), leader femminile dei Sussurratori, e la sua devozione nei confronti delle promesse della donna si manifestano con al stessa brutalità del fumetto. Quando una coppia di Sussurratori insoddisfatti si ribella, Beta si occupa dell'uomo mentre Alpha decapita la fidanzata con una lama di rasoio e poi uccide l'uomo con un coltello da caccia. Secondo l'interprete di Beta Ryan Hurst, nella versione televisiva il personaggio sarebbe stato arricchito di dettagli inediti nei fumetti.

In The Walking Dead vediamo Beta con indosso la stessa maschera, barba, e vestiti di pelle impolverati del fumetto, ma il suo abito conterrebbe alcuni Easter eggs, tributo ad alcuni dei personaggi migliori dello show, come spiega il suo interprete:

"So fare un po' di tutto. Quando ero nel cast di The Outsiders, ho disegnato tutti i tatuaggi. Metto le mani ovunque, ma Elaine è la costume designer. Anche io mi diletto a disegnare costumi, gliel'ho detto e lei ha esclamato "Fantastico. Facciamoli insieme." Ero in Georgia a girare un altro progetto all'epoca, così ero là tre settimane prima dell'inizio delle riprese e abbiamo creato insieme il look di Beta. Volevo rubare qualcosa dai migliori personaggi dello show, così se guardate da vicino il costume di beta ci sono alcuni piccoli Easter eggs, questo è stato fatto volutamente. Ma non voglio svelare troppo".

La sfida ai fan è stata lanciata. A prima vista la sciarpa rossa di Beta potrebbe essere un omaggio a Negan e al suo interprete Jeffrey Dean Morgan, buon amico di Ryan Hurst. Per gli altri dettagli, starà al pubblico provare a indovinare da dove provengono.

