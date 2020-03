The Walking Dead: il Coronavirus non blocca il lavoro per la stagione 11

Nonostante la pandemia di Coronavirusa, il team che sta lavorando alla stagione 11 di The Walking Dead non si è fermato, come assicura lo showrunner della serie.

I fan di The Walking Dead sono preoccupati per la loro serie preferita che, a causa della pandemia globale di Coronavirus, ha già rimandato il finale della stagione 10, ma il team sta ancora lavorando alla stagione 11, come ha assicurato la showrunner Angela Kang.

A quanto pare, infatti, il lavoro continua a distanza, grazie allo smart working, come racconta a Deadline la showrunner: "Ovviamente la scorsa settimana abbiamo preso la decisione di interrompere tutta la pre-produzione, come ha deciso AMC per tutte le loro produzioni. Abbiamo diverse persone che lavorano in remoto. Gli scrittori continuano a lavorare. Mancano ancora diverse settimane per arrivare agli shooting, quindi l'effetto non è stato ancora troppo dirompente su di noi. Stiamo lavorando tramite Zoom e Google Doxing e stiamo facendo tutti i tipi di cose che tutti stanno facendo in questo momento."

Anche l'ex showrunner Scott Gimple, che supervisiona tutti e tre gli show dedicati all'universo The Walking Dead come Chief Content Officer, ha sottolineato che il lavoro continua a distanza, nonostante il COVID-19: "Come tutti gli altri, una volta che abbiamo dato il via libera, siamo pronti a ruggire. Proprio come con tutti gli altri, in questo strano momento di pausa. Ci sono così tante persone che lavorano a questi show. Parliamo di migliaia di persone. Vogliamo che tutti stiano bene."

Un periodo complicato per l'industria dell'intrattenimento, ma a quanto pare la produzione di The Walking Dead non si è persa d'animo e continua a lavorare per realizzare quella che potrebbe essere la penultima stagione della serie, a quanto dicono le ultime voci che si stanno diffondendo sul web.