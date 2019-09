The Walking Dead: per AMC il franchise potrebbe continuare almeno per un decennio

AMC pensa che il franchise di The Walking Dead potrebbe proseguire sugli schermi televisivi ancora per un altro decennio.

The Walking Dead sembra non sia destinata a concludere presto la storia ambientata nel mondo invaso dagli zombie: uno dei capi di AMC Networks ha rivelato che il franchise ha ancora davanti a sé almeno un decennio di storie da raccontare. La rivelazione è stata compiuta durante la Goldmand Sachs Communacopia Conference in corso a New York.

Josh Sapan, amministratore delegato di AMC Networks, ha dichiarato: "È rimasta ancora moltissima vita in The Walking Dead, voglio dire decenni e decenni di vita".

Il responsabile dell'emittente ha infatti risposto alle domande degli investitori relative all'adattamento del fumetto di Robert Kirkman che recentemente ha dato vita a una terza serie televisiva e a una collaborazione con Universal che darà vita a un film.

Sapan ha sottolineato: "Ci sono i segni di un battito cardiaco vitale nel franchise".

Gli show ambientati nel mondo post apocalisse zombie, insieme agli altri contenuti prodotti per AMC stanno contribuendo ad attirare l'attenzione degli spettatori per i servizi di streaming e video on demand di proprietà dell'emittente: Shudder, Sundance Now, Acorn TV e Urban Movie Channel che dovrebbero raggiungere quota 2 milioni di abbonati entro la fine del 2019, puntando a un totale di 4 milioni nel 2022 e superare una cifra stimata tra i 5 e i 7 milioni entro il 2024.

Sapan ha spiegato che la crescita dovrebbe avvenire grazie all'offerta "radicalmente diversa" rispetto a quella degli altri servizi di streaming concorrenti di proprietà di Disney, WarnerMedia e Comcast che dovranno provare a scalfire la supremazia di Netflix e Amazon Prime: "Le nostre offerte sono ideate per servire nel migliore dei modi un segmento specifico della popolazione. Non cerchiamo di ottenere i diritti di Friends o Seinfeld. Non proviamo a competere o rimpiazzare Netflix, Amazon, Disney, HBO Max. Ma le nostre offerte sono piuttosto complementari".

La sinossi ufficiale della decima stagione rivela:

The Walking Dead è iniziato dieci anni fa con un uomo che cercava la sua famiglia. Quella famiglia pian piano è cresciuta e si è trasformata in una serie di comunità. Hanno lottato per sopravvivere e hanno dato vita a una nuova generazione generation. Adesso è primavera, sono passati pochi mesi dal finale della stagione 9 quando il nostro gruppo di sopravvissuti ha incrociato i Sussurratori durante il gelido inverno. Le comunità stanno ancora facendo i conti con le conseguenze della presa di potere di Alpha, rispettano i confini che sono stati loro imposti, ma nel frattempo si organizzano per combattere una battaglia che sembra inevitabile. Ma i Sussurratori sono una minaccia da non sottovalutare, sconfiggerli sembra impossibile. La paura infetta le comunità diffondendo paranoia, propaganda, piani segreti, tutti gli individui verranno messi alla prova dalla pericolosa situazione che potrebbe minare il tentativo di civilizzazione messo in atto.

La decima stagione di The Walking Dead prenderà il via, negli USA, il 6 ottobre. In Italia debutterà lunedì 7 ottobre 2019, su Fox, canale Sky 112, alle ore 21.00.