The Walking Dead 9: nel nuovo trailer anche Lydia, figlia della leader dei Sussurratori

The Walking Dead 9 introdurrà nella storia i temibili Sussurratori e il nuovo trailer degli episodi in arrivo sugli schermi americani dal 10 febbraio introduce Lydia, la figlia della leader del gruppo. Il primo episodio inedito si intitolerà Adaptation e la breve trama ufficiale è la seguente: Il gruppo smaschera una nuova minaccia disturbante e pericolosa. Un prigioniero in fuga rivisita il suo passato.

Ecco il video:

La narrazione riprenderà da dove si era interrotta: la morte di Jesus ha fatto scoprire a Michonne e agli altri sopravvissuti l'esistenza di alcuni individui che utilizzano la pelle dei walker per spostarsi passando inosservati. La minaccia si rivelerà più sorprendente e pericolosa di quanto si possa pensare. Gli episodi, inoltre, sveleranno dei dettagli inediti di quanto accaduto negli anni trascorsi dalla scomparsa di Rick.

Lo show è tratto dai fumetti di Robert Kirkman e ha dato vita a una trilogia di film tv che avrà come protagonista Andrew Lincoln, l'interprete di Rick, mostrato per l'ultima volta sul piccolo schermo mentre veniva trasportato in elicottero, ferito e all'oscuro della destinazione del velivolo.