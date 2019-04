The Walking Dead 9x16: la showrunner parla del mistero della radio e dei Sussurratori

The Walking Dead 9 ha salutato i suoi fan con il primo episodio ambientato in inverno e la showrunner Angela Kang ha parlato dei cambiamenti avvenuti nella stagione.

The Walking Dead: Norman Reedus in una scena dell'episodio La Tempesta

The Walking Dead 9 si è concluso con un episodio ambientato durante una tempesta di neve e con i protagonisti alle prese con le conseguenze emotive causate dal massacro compiuto dai Sussurratori. La showrunner Angela Kang, intervistata da Deadline, ha quindi commentato gli eventi e parlato del futuro dello show.

La puntata si conclude con una voce alla radio e l'identità della persona che stava parlando verrà rivelata nella decima stagione e darà una nuova svolta alla storia. Angela ha spiegato: "Cosa vuol dire? Chi è? La risposta offrirà delle interessanti ripercussioni sulla storia andando avanti. Ovviamente l'idea è che Rick, Maggie e tutte le altre persone siano nello stesso universo, elemento importante per quanto riguarda i personaggi legati al personaggio di Andrew Lincoln. La voce alla radio resterà una domanda aperta e potrebbe rientrare in scena mentre la storia procede in determinati modi".

I Sussurratori avranno inoltre un'importanza centrale nella trama della decima stagione di The Walking Dead e la showrunner ha ricordato: "La tensione aumenterà e si dovrà entrare in guerra, ma i Sussurratori non sono un gruppo normale. Non vivono dietro le mura da qualche parte. Non puoi andare a bussare la porta e puntare le armi ai cancelli dell'area in cui vivono. Loro non sono così. Stiamo sfruttando il fatto che potrebbero essere ovunque in ogni momento perché migrano. Si spostano a sud durante l'inverno, ma nessuno sa cosa significhi o li ha visti andarsene".

La situazione sarà quindi piuttosto complicata: "I nostri sopravvissuti non sanno se li vedranno arrivare. Vogliamo gettare le basi per un conflitto senza precedenti".

La scelta di ambientare gli eventi durante l'inverno, secondo la Kang, è inoltre piuttosto importante: "Spero che i fan capiscano che si tratta anche di un modo per dimostrare come abbiamo ancora delle cose nuove da provare nello show e da mostrare negli episodi. Non voglio sempre fare ciò che i fan si attendono e quello che abbiamo già visto in passato. Abbiamo ancora dei luoghi dal punto di vista creativo che continueremo a esplorare nella decima stagione".

Norman Reedus, nel corso della nona stagione, è stato poi particolarmente prezioso perché ormai conosce bene il personaggio di Daryl e ha aiutato a delineare la storia di cui è stato protagonista: "Daryl, nella sua essenza, non è realmente mai cambiato. C'è ancora l'uomo che non si fida facilmente, ma una volta che si fida di te è leale fino alla morte. Non è qualcuno a cui importa diventare re, ma è un cavaliere leale. Può diventare un lupo solitario e sentirsi a proprio agio vagando e lottando, ma il suo cuore è realmente onesto. Quella penso che sia la parte di Daryl che non è cambiata, anche se il tempo trascorso ci ha obbligato a mostrare che non è esattamente lo stesso perché gli eventi e gli anni lo hanno modificato. Reagisce con meno implusività e le persone ora lo considerano come qualcuno a cui affidarsi".

Dopo l'uscita di scena di Andrew Lincoln è stato Norma Reedus ad assumersi nuove responsabilità e l'attore ha sostituito l'amico e collega anche nell'accogliere i nuovi arrivati nel cast. Angela Kang ha spiegato: "Ho parlato con Ryan Hurst, che è arrivato in questa stagione, e mi ha detto che Norman è stato così grandioso. Lo ha chiamato subito e, come faceva Andy, gli ha detto che gli avrebbe mostrato dove mangiare, dato consigli su dove vivere e si è offerto di prestargli le sue moto".