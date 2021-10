The Walking Dead 11B: un teaser svela la data di uscita dei nuovi episodi della serie

The Walking Dead 11 tornerà sugli schermi con la seconda parte dell'ultina stagione e un teaser svela la data di uscita: il 20 febbraio 2022 sugli schermi di AMC (in Italia le puntate sono distribuite in streaming sulla piattaforma Disney+).

Nel video si affronta il tema delle scelte che vengono prese nella vita e viene mostrata Pamela Milton, a capo del Commonwealth, oltre a Daryl che riabbraccia Judith.

Nella seconda parte dell'ultima stagione di The Walking Dead molti degli eroi al centro della storia si ritroveranno alle prese con gli attacchi dei Mietitori, mentre altri si scontrano con Madre Natura ad Alexandria. Per tutti loro il mondo sta andando in mille pezzi intorno a loro. La vita nel Commonwealth, intanto, non è idilliaca come sembra. Alcuni ritroveranno la speranza, altri supereranno il punto di non ritorno. La vita di tutti loro sarà a rischio e ogni decisione cambierà in modo drastico il loro futuro, le loro chance di sopravvivenza e la situazione di ogni comunità.

L'undicesima stagione sarà composta da un totale di ventiquattro episodi che andranno in onda suddivisi in otto puntate.

Nel cast dello show tratto dai fumetti di Robert Kirkman ci sono Norman Reedus, Melissa McBride, Lauren Cohan, Cailey Fleming, Josh McDermitt, Christian Serratos, Seth Gilliam, Ross Marquand, Khary Payton, Jeffrey Dean Morgan, Nadia Hilker, Lauren Ridloff, Cooper Andrews, Callan McAuliffe, Eleanor Matsuura, e Cassady McClincy.