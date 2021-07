The Walking Dead 11: il trailer mostra i nuovi personaggi

Il nuovo trailer di The Walking Dead 11 mostra alcuni dei nuovi personaggi che verranno introdotti nell'ultima stagione della serie.

The Walking Dead 11 arriverà il 22 agosto sugli schermi e il trailer dei primi episodi dell'ultima stagione permettono di vedere i protagonisti della serie e alcuni dei nuovi personaggi coinvolti nella storia.

Nel breve filmato si vedono infatti volti amati e apprezzati come Daryl, Carol e Maggie, e anche i nuovi arrivi che comprendono Mercer, a capo dell'esercito del Commonwealth, e i nuovi villain coinvolti nella storia.

Nell'undicesima stagione della serie The Walking Dead il gruppo guidato da Eugene sarà infatti alle prese con la nuova comunità chiamata Commonwealth e l'attore Michael James Shaw interpreterà Mercer, a capo dei militari. Tra le pagine dei fumetti di Robert Kirkman il personaggio ha una storia d'amore con Princess, interpretata nelle puntate da Paola Lazaro, ma non è ancora stato svelato se nella serie ci sarà spazio per questo dettaglio.

Scott Gimple, a capo del franchise tratto dall'opera di Kirkman, ha anticipato che nelle nuove puntate ci sarà una grande intensità e i personaggi saranno alle prese con dei momenti davvero brutali che avranno delle conseguenze importanti sulla vita dei protagonisti.

Uno degli elementi più attesi dei fan è legato alla difficile convivenza tra Maggie, interpretata da Lauren Cohan, e Negan, l'ex leader dei Salvatori che ha il volto di Jeffrey Dean Morgan nello show televisivo.