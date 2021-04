The Walking Dead 11: un teaser svela la data di uscita

La data di uscita di The Walking Dead 11, l'ultima stagione della serie tratta dai fumetti di Robert Kirkman, è stata annunciata con un teaser.

The Walking Dead 11, l'ultima stagione della serie che verrà prodotta, grazie a un nuovo teaser ha finalmente una data di uscita: il 22 agosto 2021 debutteranno infatti le puntate che compongono il capitolo conclusivo della storia.

Il mondo tratto dai fumetti di Robert Kirkman, tuttavia, proseguirà con lo spinoff dedicato a Daryl e Carol, la serie antologica Tales of the Walking Dead e il film dedicato a Rick Grimes.

Nel teaser dell'undicesima stagione di The Walking Dead si sentono dei passaggi dell'interrogatorio di Eugene, alle prese con le stesse domande poste a Princess nell'episodio dedicato al personaggio affidato a Paola Lazaro. Sullo schermo scorrono poi delle immagini di un carretto dei gelati, torte, fermate dei mezzi di pubblici, un'aula di tribunale e uno spogliatoio con un armadietto aperto. Il video si conclude assicurando che Eugene non ha nulla di cui preoccuparsi se non verrà considerato una minaccia.

La serie si concluderà con le puntate in arrivo in estate che introdurranno il Commonwealth, un gruppo composto da alcune comunità di sopravvissuti che hanno ristabilito uno stile di vita molto simile a quello esistente prima dell'apocalisse che ha sconvolto il mondo. Negli episodi, inoltre, Maggie e i suoi amici dovrebbero affrontare la minaccia rappresentata dai Reapers (Mietitori), elemento introdotto nella prima puntata aggiuntiva della decima stagione che è stata prodotta durante la pandemia.