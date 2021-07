The Walking Dead 11, una star della serie torna per dirigere un episodio dell'ultima stagione

Si avvicina The Walking Dead 11, e per l'occasione, una star della serie torna sul set dell'ultima stagione in qualità di regista: scopriamo chi.

Manca davvero pochissimo all'arrivo di The Walking Dead 11, l'ultima stagione per l'iconica serie tv di AMC, che in Italia arriverà in streaming dal 23 agosto su Star, la nuova sezione di Disney+. Nel frattempo, sul set dello show è di ritorno un attore, che questa volta vestirà tuttavia i panni da regista.

Si tratta infatti di Michael Kudlitz, l'interprete di Abraham Ford, che già in passato, dopo la morte sullo schermo del suo personaggio, aveva diretto due episodi dello show (7x09 Stradivarius e 10x04 Silence of the Whisperers) e due episodi dello spin-off The Walking Dead: World Beyond (1x06 Shadow Puppets e 1x07 Truth or Dare). Kudlitz tornerà dietro la macchina da presa per almeno un altro episodio della serie principale, come riporta anche Comicbook.

Ad annunciarlo però è stato proprio l'attore con una foto su Twitter, nella quale testimonia il suo arrivo sul set di Atlanta, in Georgia, tra le varie misure e i protocolli sanitari.

"Fantastico lavoro nel tenerci tutti al sicuro #TWDHealthandSafety... Di nuovo sul set della #stagionefinaledithewalkingdead. Facciamolo!" scrive nella caption del post.

L'undicesima e ultima stagione di The Walking Dead sarà composta da 24 episodi che saranno divisi in tre blocchi, ognuno dei quali verrà trasmesso nel corso del 2022.