The Walking Dead 10x12: Samantha Morton svela la sua reazione al destino di Alpha

In The Walking Dead 10x12 Samantha Morton è protagonista di un'importante scena e l'attice ha ora svelato la sua reazione agli eventi portati sul piccolo schermo.

La notizia, ovviamente, contiene degli spoiler quindi non proseguite se non avete ancora ultimato la visione della puntata.

In Cammina con noi - di cui potete leggere la nostra recensione - la leader dei Sussurratori è stata uccisa da Negan (Jeffrey Dean Morgan) dopo che Alpha gli ha spiegato la sua intenzione di uccidere la figlia Lydia (Cassady McClincy) che si era rifiutata di prendere il suo posto alla guida del gruppo di sopravvissuti.

Samantha Morton ha svelato l'atmosfera del suo ultimo giorno di riprese: "Sono scoppiata a piangere sul set perché la troupe aveva realizzato queste t-shirt con la scritta Save Alpha (Salvate Alpha). Le stavano indossando tutti. Ho detto 'Oh, mi mancherete ragazzi'. Loro sono abituati a queste uscite di scena nello show, io no. Sono abituati perché hanno sempre persone che vanno e vengono". L'interprete di Alpha ha quindi dichiarato: "Mi sono innamorata della vita e del lavorare a Senoia, e ho amato Atlanta. Ho lavorato in America fin da quando ho 19 anni ed è un sogno che si realizza per me essere nel vostro paese e interpretare un personaggio americano. Ogni volta che accade è un sogno di infanzia che si realizza, quindi quella era la mia situazione".

Gli ultimi giorni di lavoro in The Walking Dead sono quindi stati un mix di felicità e tristezza: "Ero davvero felice perché penso che abbiamo realizzato qualcosa di grandioso. Jeffrey Dean Morgan... quello che abbiamo fatto insieme mi ha entusiasmata. Io e Melissa, alcune delle cose che abbiamo fatto nella serie e poi poter lavorare con tutti: Cassidy McClincy, Ryan Hurst e Norman Reedus. E semplicemente voglio così tanto bene a tutti. Anche gli attori con cui non ho girato delle scene sono semplicemente diventati membri di una famiglia. Si è trattato di uno dei migliori lavori di sempre".

Samantha ha inoltre svelato che i suoi episodi preferiti sono Omega e Noi siamo la fine del mondo: "Penso che la mia scena preferita sia quando arrivo per la prima volta a Hilltop e dico 'Io sono Alpha'. Ho amato quella giornata, è stata fantastica. Quella è la prima che ora mi viene in mente. Ho amato filmare l'episodio flashback, il secondo della decima stagione, perché ho potuto lavorare per un'intera puntata con Greg Nicotero, essendoci molte scene dedicate ad Alpha".