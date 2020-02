The Walking Dead 10x10: le anticipazioni di "Stalker"

The Walking Dead 10x10: le anticipazioni e il trailer di Stalker, il decimo episodio della decima stagione in onda la prossima settimana su Fox.

The Walking Dead 10x10, ecco le anticipazioni dell'episodio intitolato Stalker, il decimo della decima stagione della serie in arrivo su Fox il 2 marzo e di cui online sono stati condivisi il trailer, tre sneak peek e la sinossi ufficiale.

AMC, dopo la messa in onda della puntata Squeeze - di cui potete leggere la recensione di The Walking Dead 10x09 - ha pubblicato online i nuovi materiali promozionali della prossima puntata.

La sinossi ufficiale anticipa semplicemente: "Il nostro gruppo deve difendere Alexandria da una forza minacciosa esterna".

Il trailer mostra Gamma presentarsi nella comunità di Alexandria per rivelare delle informazioni utili a salvare i loro amici. Padre Gabriel deve quindi capire come affrontare la situazione, ma Beta sembra pronto a entrare in azione. Daryl, inoltre, viene mostrato ferito.

Il primo sneak peek apparso online mostra Daryl nella foresta mentre segue da vicino uno dei membri dei Sussurratori e lo sta per attaccare, ritrovandosi così di fronte a una delle vie di accesso alla grotta dove sono intrappolate le sue amiche.

Il secondo video in anteprima è ambientato di notte e vede Beta emergere da una delle tombe, sfruttando probabilmente un tunnel scavato per superare indisturbati le mura della comunità.

I primi minuti della puntata mostrano infatti l'uomo calarsi nel sottosuolo dopo essere entrato in un camper dove si trovavano due membri del suo gruppo.