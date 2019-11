The Walking Dead 10x06: le anticipazioni di "Bonds"

The Walking Dead 10x06: le anticipazioni e il trailer di Bonds, il sesto episodio della decima stagione in onda la prossima settimana su Fox.

The Walking Dead 10x06, ecco le anticipazioni del sesto episodio intitolato Bonds, in arrivo su Fox l'11 novembre e di cui online sono stati condivisi il trailer, due sneak peek e la sinossi ufficiale.

AMC, dopo la messa in onda della puntata What It Alwayws Is - di cui potete leggere la recensione di The Walking Dead 10x05 - ha pubblicato online il trailer di Bonds, rendendo così possibile scoprire qualche interessante anticipazione.

La sinossi ufficiale anticipa brevemente: "Carol e Daryl intraprendono insieme una missione. Siddiq lotta per risolvere un mistero".

Il trailer regala qualche anticipazione in più mostrando Carol prepararsi ed allontanarsi con Daryl, mentre Alpha vuole mettere alla prova Negan ed Eugene entra in contatto con qualcuno via radio.

Uno sneak peek ha infatti come protagonista il personaggio interpretato da Jeffrey Dean Morgan che sostiene di voler far parte del gruppo dei Sussurratori mentre è bendato. Il suo atteggiamento non è però particolarmente apprezzato da Beta.

AMC ha inoltre diffuso i primi minuti della puntata in cui si vede Carol svegliarsi e prepararsi. Daryl la osserva quindi mentre si trova sul proprio portico e decide di seguirla nel suo tentativo di rintracciare Negan, pur essendo consapevole che la sua amica ha in mente un altro piano.