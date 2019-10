The Walking Dead 10x02 le anticipazioni di We Are the End of The World, secondo episodio: ecco i primi video e i dettagli sugli eventi che ci aspettano sullo schermo.

The Walking Dead 10x02 le anticipazioni secondo episodio inedito, intitolato We Are the End of the World, in onda su Fox il 14 ottobre di cui online sono stati condivisi il trailer e la sinossi ufficiale.

AMC, al termine della première Lines We Cross - di cui potete leggere la recensione di The Walking Dead 10x01 - ha condiviso il trailer del secondo episodio della decima stagione di The Walking Dead che è intitolato We Are the End of the World (Noi siamo la fine del mondo).

La sinossi anticipa: "Un flashback rivela le origini di Alpha e Beta; Alpha cerca di rendere più forte Lydia mentre si preparano a camminare tra i morti; i Sussurratori creano le loro orde".

Il breve trailer di The Walking Dead 10x02 mostra i Sussurratori che si riuniscono e qualche momento dei flashback in cui si approfondirà la storia di Alpha e Lydia, oltre ad anticipare l'introduzione di Gamma, uno dei personaggi che debutteranno in questa stagione.

Il promo tratta dalla puntata ha come protagonisti Alpha e Beta che parlano del fatto che gli altri sopravvissuti hanno paura di loro dopo quello che hanno fatto, a prescindere dalla loro vicinanza alle aree in cui vivono le comunità.

Il secondo sneak peek tratto dalla puntata è invece ambientato nel passato e mostra Alpha, interpretata da Samantha Morton, e sua figlia alle prese con un gruppo di zombie e nel momento in cui incontrano un altro sopravvissuto, quasi sicuramente Beta.