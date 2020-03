The Walking Dead 10x10: 'Stalker' contiene un omaggio al cult Halloween

Il franchise horror Halloween è al centro di un omaggio creato per il decimo episodio di The Walking Dead 10, intitolato Stalker.

Ovviamente non proseguite se non avete ancora ultimato la visione della puntata e non volete spoiler !

La showrunner Angela Kang ha svelato, dopo la messa in onda americana del nuovo capitolo della storia - qui la nostra recensione di The Walking Dead 10x10 - che alcune delle scene con protagonista Beta sono state studiate con attenzione. La produttrice di The Walking Dead ha raccontato: "Il mio sceneggiatore, Jim Barnes, ha proposto questa idea di Halloween ad Alexandria con Beta. Ho amato quell'idea, ma era difficile capire dove inserirla". Angela ha quindi proseguito sottolineando: "Questa episodio si è rivelato come il posto giusto nella storia, in cui abbiamo Beta che compie una mossa molto importante. Il concetto era così forte e sconvolgente. Era una questione di capire le logistiche legate al modo in cui riesce a entrare. Abbiamo capito che Dante era una spia, quindi ha creato un modo per entrare ad Alexandria attraverso una tomba. Poi volevamo che si scatenasse e causasse caos ad Alexandria".

Nella puntata Beta, dopo aver superato le mura di Alexandria, inizia a colpire in alcune case, con delle inquadrature che mostrano quanto accade rimanendo all'esterno, attraverso le finestre, e con delle battute un po' in stile horror anni '80: "Per noi è stato davvero divertente realizzarlo. Il nostro regista Bronwen Hughes ha compiuto un lavoro incredibile con gli aspetti visivi e per rendere omaggio al genere slasher, ma anche proponendo qualcosa di fresco. Quando possiamo realizzare un episodio ispirato al cinema horror per noi è davvero divertente perché siamo davvero dei grandi geek e Ryan Hurst si è divertito moltissimo a uccidere un po' di gente".