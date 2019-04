The Walking Dead 10: Michonne sarà una presenza significativa, possibile il ritorno di Maggie?

The Walking Dead 9 ha salutato i suoi fan con un episodio in cui potrebbero essere state gettate le basi per il ritorno di Maggie, e la showrunner Angela Kang ha avuto modo anche di parlare delle puntate inedite che segneranno l'addio alla serie di Danai Gurira, interprete di Michonne.

L'attrice, grazie al successo di Black Panther, sarà tra i protagonisti di Avengers: Endgame ed è quindi già stata pianificata la sua presenza nelle prossime puntate, come ha spiegato la responsabile dello show tratto dai fumetti di Robert Kirkman: "Sapevamo che avrebbe avuto un ruolo ridotto nella prossima stagione. Siamo entusiasti nel raccontare una storia bella e carnosa nella decima stagione. Sono inoltre così elettrizzata per la grandiosa attenzione che ha ottenuto per il lavoro compiuto nello show in questi episodi. Danai non è solo una grandiosa atleta e guerriera nello show, ma è un'incredibile attrice drammatica".

I fan non devono quindi preoccuparsi eccessivamente, essendo rassicurati dalla showrunner che ha spiegato, rivelando inoltre la presenza di una puntata molto importante per il personaggio, che la minore presenza sullo schermo non sarà necessariamente negativa: "Michonne sarà comunque una parte significativa della decima stagione".

La showrunner di The Walking Dead ha quindi parlato del possibile ritorno di Maggie: "Si tratta di un personaggio che speriamo ancora possa tornare. Non sappiamo se, quando possa accadere e come, ma è un fatto che il mondo si sta ampliando un po' nel nostro show e le persone sono più lontane. Ora c'è la sensazione che esistano dei luoghi diversi dall'unico di cui erano a conoscenza".

Dei film dedicati a Rick Grimes, invece, Angela Kang non sa ancora nulla: "Quello di cui sono a conoscenza è che sono dei progetti su cui si sta lavorando e le persone stanno ideando cose. Molti pezzi si stanno muovendo, si stanno scegliendo le location, scrivendo i copioni e si sta lavorando. Ma io sono nel mio angolo. Mi sono imbattuta in Scott Gimple e Robert Kirkman e mi hanno detto che sono al lavoro. Oltre a questo non so i dettagli e spetta a loro parlarne. Non posso quindi realmente condividere molto".

The Walking Dead 9x16, la recensione del finale: l'inverno è arrivato