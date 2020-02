The Walking Dead 10x09: la scena di sesso tra Negan e Alpha ha sconvolto i fan

The Walking Dead 10 nell'episodio intitolato Squeeze contiene una scena di sesso che sta facendo discutere e ha suscitato moltissime reazioni online.

Non proseguite ovviamente con la lettura se non avete ancora visto la puntata andata in onda sugli schermi di Fox: la notizia contiene spoiler .

Nella puntata - qui potete leggere la nostra recensione di The Walking Dead 10x09 - che segna il ritorno dello show dopo la pausa invernale, c'è infatti una scena con protagonisti Alpha e Negan, la leader dei Sussurratori e l'ex villain che ha guidato a lungo i Salvatori. I personaggi interpretati da Samantha Morton e Jeffrey Dean Morgan in The Walking Dead, dopo che l'uomo offre dei consigli, si allontanano nel bosco. Alpha gli ordina poi di togliersi i vestiti, facendo temere a Negan che stia per ucciderlo. Tra i due c'è invece un rapporto sessuale e Alpha tiene inoltre sul viso la sua maschera creata con la pelle di una persona morta. La showrunner Angela Kang ha sottolineato che gli autori volevano dare spazio allo strano rapporto esistente tra i due personaggi nei fumetti e hanno iniziato a lavorare per trovare un modo per dare spazio a quell'elemento. Il compito di lavorare a quell'aspetto della storia è stato affidato a David Leslie Johnson-McGoldrick: "Mi ha risposto 'Okay! Non so come arrivare a quella situazione! Lasciami lavorarci su!', ed è tornato poi con questa parte della storia in cui Negan pensa che sta per essere ucciso, ma in realtà è un'altra cosa legata alla filosofia animalistica di Alpha ed è il modo in cui considera Negan".

Tra le pagine dei fumetti la relazione tra i due personaggi ha una svolta mortale e bisognerà attendere per scoprire cosa accadrà in futuro nell'adattamento televisivo.

I fan, tuttavia, non sembrano aver accolto in modo molto positivo quel passaggio del racconto e le reazioni "disgustate" online sono esilaranti:

