The Walking Dead 10: posticipata la messa in onda dell'episodio finale

The Walking Dead 10 non si concluderà ad aprile: la messa in onda dell'ultima puntata della stagione è stata posticipata.

The Walking Dead 10 si concluderà più tardi rispetto a quanto previsto: AMC ha annunciato che la messa in onda del finale della stagione è stata posticipata a una data ancora da annunciare.

La produzione dello show ha infatti spiegato con un comunicato: "Gli eventi in corso hanno sfortunatamente reso impossibile completare la post-produzione del finale della decima stagione di The Walking Dead, quindi la messa in onda si concluderà con la quindicesima puntata trasmessa il 5 aprile".

AMC ha proseguito: "Il finale sarà disponibile successivamente come episodio speciale. I primi otto episodi della stagione saranno disponibili gratuitamente sul sito AMC.com e sull'app di AMC da domenica 5 aprile a venerdì 1 maggio".

La situazione del franchise tratto dai fumetti di Robert Kirkman è attualmente piuttosto complicata: l'inizio delle riprese dell'undicesima stagione è stato posticipato e il lavoro sul set dello spinoff Fear the Walking Dead è stato fermato. Il debutto di The Walking Dead: World Beyond è stato poi rimandato, anche in questo caso a una data che non è ancora stata decisa.

Per quanto riguarda la produzione dei film tv dedicati alla storia di Rick Grimes, infine, non si è ancora parlato delle possibili tempistiche per il ritorno sul set di Andrew Lincoln.