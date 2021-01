The Walking Dead 10: il nuovo trailer degli episodi bonus anticipa dei cambiamenti rispetto ai fumetti

The Walking Dead 10 ritornerà sugli schermi televisivi americani con sei episodi bonus e il nuovo trailer anticipa qualche dettaglio riguardante le storie che saranno trasmesse sugli schermi americani a partire dal 28 febbraio.

Il video regala molte anticipazioni interessanti come Maggie che spiega la situazione complicata in cui si trova a causa del "perdono" ricevuto da Negan, Aaron in difficoltà, e l'ex leader dei Salvatori insieme alla moglie Lucille.

Il trailer dei nuovi episodi di The Walking Dead mostra anche delle sequenze della puntata in cui saranno protagonisti Jeffrey Dean Morgan e Hilarie Burton nel ruolo di Negan e di sua moglie Lucille, di cui si svelerà il tragico passato.

Il fumetto Here's Negan di Robert Kirkman ha raccontato quanto accaduto al personaggio prima dell'epidemia zombie e di assumere il ruolo di leader dei Salvatori, ma sul piccolo schermo sembra avverranno dei cambiamenti al racconto, considerando che Lucille sembra ancora viva dopo lo scoppio dell'apocalisse zombie, mentre tra le pagine perde la vita a causa del cancro mentre si trova in ospedale. Il video la mostra invece mentre uccide uno zombie.

Durante l'ultimo episodio di The Walking Dead andato in onda, abbiamo assistito alla fine di Alpha (Samantha Morton) e della Guerra ai Sussurratori. Il Regno era caduto, Hilltop era stata praticamente distrutta e Alessandria abbandonata per prepararsi alla battaglia finale. I nostri sopravvissuti sono stati intrappolati e separati l'uno dall'altro. Tuttavia, di fronte a una morte quasi certa, si sono riuniti per combattere, uccidendo Beta (Ryan Hurst) ed eliminando la minaccia dell'orda.

In questi sei nuovi episodi, i sopravvissuti cercano di riprendersi dopo la distruzione che i Sussurratori hanno lasciato sulle loro vite. Gli anni di lotta pesano mentre affiorano i traumi del passato, mostrando i loro lati più vulnerabili. Quando si chiedono che ne sarà dell'umanità troveranno la forza interiore per continuare con le loro vite, con le loro amicizie e riusciranno a mantenere il gruppo intatto?

Basato sulla serie di fumetti scritta da Robert Kirkman e pubblicata da Image Comics, The Walking Dead è prodotto da AMC Studios e prodotto a livello esecutivo dal Chief Content Officer Scott M. Gimple, Showrunner Angela Kang, Kirkman, Gale Anne Hurd, Dave Alpert, Greg Nicotero, Joseph Incaprera e Denise Huth.