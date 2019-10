The Walking Dead 10: i nuovi episodi da stasera su Fox!

The Walking Dead 10 torna su Fox in prima visione assoluta con i nuovi episodi, a partire da stasera ogni lunedì alle 22:15, a 24 ore dalla messa in onda Usa.

The Walking Dead ritorna con l'attesa decima stagione da stasera su Fox alle 22:15, a sole 24 ore dalla messa in onda americana.

I nuovi avversari da sconfiggere sono i Sussurratori, vestiti della pelle degli zombie guidati da Alpha (Samantha Morton), Beta (Ryan Hurst) e dalla new entry, Gamma (Thora Birch). La comunità rischia di dividersi per l'ennesima volta e il compito di tenerla unita sarà in mano al "bravo ragazzo" Negan (Jeffrey Dean Morgan). Mentre i protagonisti attraversano il territorio dei Sussurratori il rischio che si stia per combattere una battaglia tra la comunità e il nuovo nemico, sembra inevitabile.

The Walking Dead 10: il poster della nuova stagione

Uno dei personaggi principali di questa stagione, protagonista anche di un bacio con Ezekiel (Khary Payton), sarà Michonne (Danai Gurira) come conferma anche la showrunner Angela Kang: "Michonne mostrerà la sua leadership e la sua forza, il suo amore per la sua gente e la sua famiglia. Sono entusiasta all'idea che il pubblico veda il lavoro di Danai durante il suo ultimo arco narrativo della serie perché è semplicemente fantastica. Aggiunge tantissimo a ogni episodio in cui è presente".

Quindi, tanti colpi di scena per la serie tratta dai fumetti di Robert Kirkman che vuole continuare a sorprendere tra zombie e sopravvivenza. La sinossi ufficiale della stagione rivela:

The Walking Dead è iniziato dieci anni fa con un uomo che cercava la sua famiglia. Quella famiglia pian piano è cresciuta e si è trasformata in una serie di comunità. Hanno lottato per sopravvivere e hanno dato vita a una nuova generazione generation. Adesso è primavera, sono passati pochi mesi dal finale della stagione 9 quando il nostro gruppo di sopravvissuti ha incrociato i Sussurratori durante il gelido inverno. Le comunità stanno ancora facendo i conti con le conseguenze della presa di potere di Alpha, rispettano i confini che sono stati loro imposti, ma nel frattempo si organizzano per combattere una battaglia che sembra inevitabile. Ma i Sussurratori sono una minaccia da non sottovalutare, sconfiggerli sembra impossibile. La paura infetta le comunità diffondendo paranoia, propaganda, piani segreti, tutti gli individui verranno messi alla prova dalla pericolosa situazione che potrebbe minare il tentativo di civilizzazione messo in atto.