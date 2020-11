The Walking Dead 10, Jeffrey Dean Morgan, Lauren Cohan e il cast leggono il copione (VIDEO)

Nonostante ci si stia pian piano avvicinando alla sua conclusione, The Walking Dead 10 ha ancora parecchie sorprese in serbo per noi, e una di queste è senz'altro l'epico video con la lettura dei copioni via Zoom da parte di Jeffrey Dean Morgan, Lauren Cohan e il resto del cast della serie di AMC.

Finalmente The Walking Dead ha fatto il suo ritorno in tv lo scorso ottobre con l'episodio speciale della decima stagione, "A Certain Doom", la cui post-produzione era stata bloccata a causa del COVID.

E sempre la pandemia non ha permesso agli attori di incontrarsi di persona per poter portare a termine alcune fasi della pre-produzione prima di tornare sul set, come ad esempio la table read degli episodi, realizzata - qui come per tante altre serie tv - virtualmente.

Ecco allora che Jeffrey Dean Morgan, Lauren Cohan, Norman Reedus, Melissa McBride e gli altri attori dello show si riuniscono su Zoom, come si vede in questo video segnalato anche da Comicbook, per le prove di gruppo precedenti alle riprese.

The Walking Dead tornerà infatti su AMC nel 2021 con 6 episodi aggiuntivi, per poi lasciare spazio, qualche mese più tardi, all'undicesima e ultima stagione della serie, composta invece da 24 episodi.

Il primo episodio che avremo modo di vedere a anno nuovo sarà "Home Sweet Home", che sarà ambientata dopo la battaglia finale della guerra conosciuta come The Whisperer War, e vedrà la reunion dei personaggi di Morgan e Cohen, Negan e Maggie (che aprirà poi la strada per l'atteso episodio flashback sul passato di Negan, nel quale vedremo anche la famigerata Lucille, interpretata per l'occasione dall'attrice di One Tree Hill e moglie di Morgan, Hilarie Burton).