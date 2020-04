The Walking Dead 10: nel finale tornerà un personaggio molto amato?

Il vero finale di The Walking Dead 10 non ha ancora una data d'uscita, ma la showrunner ci promette scintille, compreso il possibile ritorno di un personaggio perduto.

L'ultimo episodio andato in onda per The Walking Dead 10 è un finale provvisorio, ma la showrunner Angela Kang ci promette che l'attesa ne varrà la pena, facendo anche riferimento al possibile ritorno di un personaggio che non vediamo da un po'.

Attenzione, dal prossimo paragrafo sono presenti spoiler sulla serie!

The Walking Dead 10: una scena del penultimo episodio della stagione

Nell'episodio The Tower iniziamo a tirare le somme per l'intera stagione dieci, con l'approfondimento del personaggio di Pincess, il lutto di Lydia, e con un cliffhanger che decisamente non avrebbe dovuto costituire la conclusione del percorso. Il vero finale è infatti stato rimandato a data da destinarsi a causa della chiusura dei set e del distanziamento sociale imposto dalle misure di contenimento del coronavirus, che hanno reso impossibile il lavoro di post-produzione sulla puntata.

Invece della classica attesa di una settimana, per risolvere i nodi dello show dovremmo quindi aspettare un po' più a lungo, ma la showrunner ci assicura che il tempo necessario per ultimare l'episodio varrà decisamente la pena. Nella chiacchierata con Entertainment Weekly sono infatti emersi dei dettagli molto interessanti.

The Walking Dead 10x15: le anticipazioni di "The Tower"

Parlando del vero finale di stagione di The Walking Dead 10, Angela Kang ha fatto riferimento al possibile ritorno di un personaggio che pensavamo di aver perso, ovvero la Maggie di Lauren Cohan: "Vedremo di più dei nuovi personaggi che sono comparsi in questa stagione, e vedremo di più dell'epico conflitto a cui stiamo assistendo tra i sopravvissuti e i Sussurratori. E vedremo che Maggie... Sapremo cosa le è successo e cosa significa per il gruppo." Le aspettative per l'episodio finale stanno proprio arrivando alle stelle.