The Voyeurs, su Prime Video in streaming da oggi

The Voyeurs, il nuovo thriller scritto e diretto da Michael Mohan, sbarca su Amazon Prime Video in streaming a partire da oggi 10 settembre 2021 per tutti gli utenti abbonati al servizio!

Dopo essersi trasferita in un bellissimo loft nel centro di Montreal, una giovane coppia (Sydney Sweeney e Justice Smith) si interessa sempre più alla vita sessuale degli eccentrici vicini che vivono dell'altra parte della strada (Ben Hardy e Natasha Liu Bordizzo). Quella che inizialmente era solo innocente curiosità lentamente diventa un'ossessione malsana, quando i due scoprono che fra i vicini si sta consumando un tradimento. La tentazione e il desiderio li coinvolgeranno in un intreccio del tutto inaspettato tra le loro vite, con conseguenze mortali.

Rinfrescando il genere recentemente trascurato del thriller-erotico, The Voyeurs ci domanda: "fino a che punto va bene guardare?" Michael Mohan ha portato diversi suoi lavori al Sundance Film Festival, sorprendendo soprattutto con Pink Grapefruit, testualmente pompelmo rosa, un cortometraggio che racconta la storia di una coppia legata da una relazione che decide di portare due amici single a Palm Springs, quando le cose prendono una piega davvero inaspettata.

