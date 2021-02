The Visit: il dettaglio sul gioco dei due protagonisti, che si riflette sulla realtà

In The Visit, Becca e Tyler (i due protagonisti) inventano uno strano gioco che, poi, finisce per avere ripercussioni persino sulla realtà

The Visit è il film che ha rilanciato la carriera di M. Night Shyamalan grazie anche all'intervento di Blumhouse Productions. Nel film, i due giovani protagonisti Becca e Tyler inventano uno strano gioco che, poi, finisce per avere conseguenze persino sulla realtà dei fatti.

The Visit: Ed Oxenbould, Olivia DeJonge e Kathryn Hahn in una scena del film

In The Visit, Dopo essersi recati in vacanza per una settimana a casa dei nonni mai conosciuti prima, Becca e Tyler scoprono un'inquietante verità. Nel corso del soggiorno con i nonni, però, inizialmente sembra andare tutto bene e i due ragazzi inventano persino un gioco per trascorrere il loro tempo libero. Il gioco consiste nell'inventare un personaggio di fantasia in un posto particolare della città, pensare a quale esistenza stia vivendo e provare a telefonargli. Il gioco viene ambientato nella stazione di polizia del luogo e fratello e sorella inventano il personaggio di Jerry. Ovviamente, Jerry non esiste e, quindi, non risponde al telefono.

Come avviene solitamente nei film di M. Night Shyamalan, anche The Visit nasconde più di un tranello. Quando la madre di Becca e Tyler, infatti, si rende conto che i nonni dei ragazzi sono solo degli impostori, avverte immediatamente la polizia. Al centralino, però, risponde una voce registrata che annuncia l'assenza di Jerry e la sua impossibilità di rispondere al telefono.

M. Night Shyamalan è noto per aver diretto Il sesto senso nel 1999, campione di incassi, e successivamente Unbreakable - Il predestinato, Signs, The Village e Lady in the water. In seguito al disastro critico e commerciale de L'ultimo dominatore dell'aria e di After Earth, la sua carriera sembrava essere finita ma il successo di The Visit e di Split gli hanno consentito di tornare in vetta alle classifiche mondiali al box-office. Il suo prossimo film sarà Old e sancirà il ritorno del regista al genere horror.