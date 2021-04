The Underground Railroad: il trailer della serie Amazon diretta da Barry Jenkins

Svelato il trailer di The Underground Railroad, serie firmata da Barry Jenkins prodotta da Amazon Prime Video, che approderà sulla piattaforma streaming il 14 maggio.

Nel video si mostrano delle immagini che introducono la protagonista in modo poetico, passando poi al piano per fuggire e ottenere la libertà, ritrovandosi alle prese con numerosi rischi potenzialmente mortali.

The Underground Railroad: un gruppo di schiavi in fuga

The Underground Railroad è un adattamento del romanzo di Colson Whitehead. La serie è stata sviluppata da Barry Jenkins che, oltre a occuparsi della produzione e della sceneggiatura, ha firmato i dieci episodi.

La storia è ambientata in una timeline alternativa in cui il network di abolizionisti Underground Railroad ha organizzato un sistema di luoghi sicure e strade in cui proteggere chi fugge dalla schiavitù. Al centro della trama ci saranno due schiavi in fuga da una piantagione della Georgia.

Nel cast ci sono Thuso Mbedu, Chase W. Dillon, Aaron Pierre e Joel Edgerton. Al momento non si conosce la data di uscita su Amazon Prime Video.

Nel frattempo sono stati annunciati i nuovi progetti di Barry Jenkins che, oltre a realizzare un sequel del film Disney Il re leone, si prepara a dirigere un biopic su Alvin Ailey, sta scrivendo un adattamento di Virunga e inoltre collaborerà al revival di The Knick insieme alla star di Moonlight Andre Holland.