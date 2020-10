The Underground Railroad: le prime foto della serie di Barry Jenkins

Ecco le prime suggestive immagini di The Underground Railroad, serie sullo schiavismo scritta e diretta da Barry Jenkins in arrivo su Amazon Prime Video prossimamente.

Amazon Prime Video ha diffuso le prime foto di The Underground Railroad, serie sullo schiavismo firmata da Barry Jenkins, autore degli acclamati Moonlight e Se la strada potesse parlare.

The Underground Railroad: un'intensa imamgine di Sheila Atim

The Underground Railroad, adattamento del romanzo di Colson Whitehead, è una creatura di Barry Jenkins che, oltre a produrre e scrivere la serie limited, ha diretto tutti e 11 gli episodi.

The Underground Railroad è basata sul romanzo omonimo di Colson Whitehead, ambientato in una timeline alternativa in cui il network di abolizionisti Underground Railroad ha organizzato un sistema di location sicure e strade in cui proteggere chi sfugge alla schiavitù.Al centro della storia due schiavi in fuga da una piantagione della Georgia che usano Underground Railroad.

The Underground Railroad: un'immagine di Lucius Baston

The Underground Railroad: un gruppo di schiavi in fuga

The Underground Railroad: una location dello show

Nel cast Thuso Mbedu, Chase W. Dillon, Aaron Pierre e Joel Edgerton. Al momento non si conosce la data di uscita su Amazon Prime Video.

Nel frattempo sono stati annunciati i nuovi progetti di Barry Jenkins che, oltre a realizzare un sequel del film Disney Il re leone, si prepara a dirigere un biopic su Alvin Ailey, sta scrivendo un adattamento di Virunga e inoltre collaborerà al revival di The Knick insieme alla star di Moonlight Andre Holland.