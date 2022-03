The Unbearable Weight of Massive Talent: Nicolas Cage nel nuovo trailer del film

Il 12 aprile debutterà nelle sale americane il film The Unberable Weight of Massive Talent con star Nicolas Cage, ecco il nuovo folle trailer.

The Unbearable Weight of Massive Talent è la divertente commedia con star Nicolas Cage che arriverà nelle sale americane il 12 aprile dopo la presentazione al SXSW e, online, è stato condiviso il nuovo trailer.

Nel video si vede l'attore attraversare una fase negativa della sua carriera, decidendo così di accettare di farsi pagare una notevole cifra per incontrare un suo grande fan. La situazione prende però una svolta inattesa e l'attore premio Oscar dovrà trasformarsi in un eroe e affrontare mille pericoli mentre intraprende una missione sotto copertura.

The Unbearable Weight of Massive Talent è stato scritto e diretto da Tom Gormican.

Nel lungometraggio Nicolas Cage interpreta il ruolo di se stesso. Nella finzione l'attore è insoddisfatto dal punto di vista professionale e in crisi economica, e accetta quindi l'offerta di 1 milione di dollari da parte di un suo pericoloso superfan (Pedro Pascal) che vuole partecipi al suo compleanno. La situazione prende una svolta inaspettata quando Cage viene assunto da un'agente della CIA (Tiffany Haddish) e obbligato a ispirarsi ai suoi personaggi più iconici e amati per salvare se stesso e le persone che ama dando vita alla sua interpretazione migliore.

Nel cast ci sono anche Sharon Horgan, Alessandra Mastronardi, Jacob Scipio, Lily Sheen e Neil Patrick Harris.