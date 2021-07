The Unbearable Weight of Massive Talent e The Unbreakable Boy: annunciata la data di uscita dei film

Lionsgate ha annunciato la data di uscita dei suoi film The Unbearable Weight of Massive Talent, The Unbreakable Boy e The Jesus Music.

L'atteso The Unbearable Weight of Massive Talent, il nuovo film in cui Nicolas Cage avrà il ruolo di se stesso, ha ora una data di uscita: il 22 aprile 2022.

Lionsgate ha svelato inoltre quando debutteranno The Jesus Music e The Unbreakable Boy, con star Zachary Levi.

Nicolas Cage interpreta in The Unbearable Weight of Massive Talent il ruolo di se stesso. Nella finzione l'attore è insoddisfatto dal punto di vista professionale e in crisi economica, accettando quindi l'offerta di 1 milione di dollari compiuta da un suo pericoloso superfan (Pedro Pascal) che vuole partecipi al suo compleanno. La situazione prende una svolta inaspettata quando Cage viene assunto da un'agente della CIA (Tiffany Haddish) e obbligato a ispirarsi ai suoi personaggi più iconici e amati per salvare se stesso e le persone che ama dando vita alla sua interpretazione migliore.

Nel cast del film scritto e diretto da Tom Gormican, ci sono anche Sharon Horgan, Alessandra Mastronardi, Jacob Scipio, Lily Sheen e Neil Patrick Harris.

The Unbreakable Boy debutterà nei cinema americani il 18 marzo 2022 e avrà come star Zachary Levi, Meghann Fahy, Jacob Laval, Drew Powell, Gavin Warren e Patricia Heaton. Il film è scritto e diretto da Jon Gunn e si basa sul libro scritto da Scott M. LeRette e Susy Flory. Il protagonista è Austin che vive con una rara malattia ossea ed è affetto da autismo, avendo però una prospettiva sul mondo gioiosa, divertente e positiva che trasforma e unisce chi gli sta intorno. Suo padre Scott (Levi) considera il ragazzo non come una persona con dei problemi, ma come il trionfo di uno spirito indistruttibile.

The Jesus Music arriverà invece nelle sale venerdì 1 ottobre ed è diretto dai fratelli Erwin, da una sceneggiatura di Jon Erwin. Il progetto seguirà la trasformazione di Calvary Chapel nella Christian Contemporary Music, e proporrà interviste a star della musica religiosa come Amy Grant, Michael W. Smith, TobyMac, Kirk Franklin e Lauren Daigle.