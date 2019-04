The Umbrella Academy: Netflix svela l'incredibile numero di spettatori

Ricordate quando i dati sugli spettatori di Netflix erano segretissimi? Sono tempi lontani perchè oggi è la stessa piattaforma a svelare, per esempio, quante persone hanno guardato The Umbrella Academy, nell'attesa che arrivi la stagione 2.

Intanto Netflix rassicura dopo i due punti percentuali persi a Wall Street dopo l'annuncio di Disney della scorsa settimana: dalle parti di Los Gatos godono di ottima salute e nell'ultimo trimestre hanno aggiunto 9,6 milioni di nuovi abbonati ai precedenti 140. Di questi 1,6 milioni provengono dagli Stati Uniti, i restanti 7,3 milioni sono distribuiti nel resto del mondo. Come mai solo ora la piattaforma ha deciso di svelare alcuni dati? Perchè nel momento che potrebbe essere considerato di massima vulnerabilità, con le piattaforme streaming di Disney ed Apple che vorrebbero fare piazza pulita di tutti i concorrenti, serve mostrare i denti e dimostrare che Netflix è più forte che mai. Ed è anche sempre più attenta ai suoi utenti, tanto da voler sperimentare sempre nuove funzionalità, come la top 10 di film e serie tv, per rendere ancora più agevole la consultazione del proprio catalogo.

The Umbrella Academy: Ellen Page, Robert Sheehan, Tom Hopper, David Castañeda, Aidan Gallagher, Emmy Raver-Lampman in una scena

In attesa di dati più dettagliati, possiamo intanto sbirciare nei numeri incredibili di alcuni prodotti come la prima stagione di The Umbrella Academy che avrebbe raggiunto 45 milioni di case. É andata molto bene anche con altre serie tv come Sex Education e You, che sono state viste in 40 milioni di case e la serie spagnola Élite, con più di 20 milioni di visualizzazioni nel giro del primo mese. Tra i film è Bird Box ad essere in vetta, con 80 milioni di visualizzazioni nei primi 3 mesi di programmazione, ma non è andata male neppure con l'action Triple Frontier, 52 milioni in un mese, e con Highwaymen - L'ultima Imboscata, il film con Kevin Costner e Woody Harrelson, visto da 40 milioni di persone. Tra i documentari in testa alla classifica si trovano al momento Fyre, con 20 milioni di visualizzazioni nel primo mese, e la serie Il nostro pianeta, lanciata nel corso di questo mese e già vicina ai 25 milioni di visualizzazioni.