Netflix potrebbe mostrare la top 10 dei film e delle serie tv

Netflix potrebbe in futuro mostrare ai suoi utenti la top 10 delle serie e dei film più visti.

La nuova funzione sarà sperimentata inizialmente nel Regno Unito e il progetto prevede poi, in caso di risultati positivi, un inserimento tra le opzioni previste in altre nazioni.

La scelta di rivelare i contenuti con il maggior numero di visualizzazioni potrebbe quindi permettere agli utenti della piattaforma di essere aiutati nell'orientarsi tra i numerosi contenuti originali, e non solo, proposti da Netflix.

Per realizzare la classifica verranno quindi considerate le statistiche relative a chi completa almeno il 70% della visione di un film o di una serie, considerando anche i titoli di coda, tuttavia i portavoce del servizio non sono entrati nello specifico nel parlare della metodologia esatta.

Tra i titoli più visti dell'ultimo anno ci sono i film Bird Box con Sandra Bullock, che sembra abbia superato 52 milioni di visualizzioni, e gli show The Umbrella Academy e You, entrambi che avrebbero superato quota 40 milioni.

Non resta quindi che attendere per scoprire se la piattaforma di streaming rivelerà in modo più costante e preciso le preferenze dei propri utenti, svelando quali progetti hanno ottenuto il maggior successo tra i tanti offerti ogni mese.

Netflix, aprile 2019: le novità in catalogo per film e serie TV